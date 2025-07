Benjamin Mascolo presto papà L’annuncio con una dolce dedica alla moglie

Roma, 15 luglio 2025 – Benjamin Mascolo sarà presto papà. Il cantante del duo Benji & Fede lo annuncia sui social con una dolce dedica alla moglie Greta Cuoghi. “È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui", scrive in un messaggio su Instagram a corredo di una serie di foto che li ritraggono insieme con il pancione in bella vista. " Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso", prosegue Benji che poi ringrazia la compagna "per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

