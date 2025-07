Sembra che Seth Rollins manterrĂ ancora il suo contratto del Money In The Bank, almeno per il momento, mentre la WWE continua a valutare le sue condizioni fisiche. Triple H aveva parlato dello stato di salute dell’Architect nella conferenza stampa post-Evolution, sottolineando che Rollins sarebbe stato sottoposto a nuovi accertamenti lunedì, durante la tappa di Raw a Birmingham. Durante la puntata, Jackie Redmond ha raggiunto Paul Heyman per chiedergli un aggiornamento sull’esito degli esami. L’Oracle non ha fornito dettagli concreti, dichiarando che è ancora troppo presto per dire qualcosa. Heyman, però, ha ricordato a tutti che Seth ha tempo fino al prossimo giugno per incassare il contratto del Money In The Bank, lasciando intendere che manterrĂ la valigetta anche durante la fase di recupero: “Non ho alcuna informazione al momento, è troppo presto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Paul Heyman: “Rollins ha ancora tempo per incassare il contratto MITB”