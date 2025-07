C’è un momento, durante certe giornate d’estate in Italia, in cui il silenzio cambia forma. Non è più quello della quiete della natura, né il silenzio sereno di una casa vuota mentre qualcuno è fuori per una passeggiata. Diventa qualcosa di più denso, che pesa nell’aria e si insinua nei pensieri. È il silenzio che nasce dall’assenza inattesa, quando l’orologio avanza e chi doveva tornare non torna. Si comincia con una telefonata, poi un messaggio, magari un’altra chiamata più insistente. E intanto, cresce la tensione. Una tensione che non urla, ma si insinua piano, fino a diventare angoscia. Leggi anche: Tragedia in montagna, Ugo disperso da giorni: arriva la notizia peggiore Per chi resta ad aspettare, ogni minuto in più è un passo verso l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo hanno trovato così”. Turista disperso in Italia, è arrivato il drammatico annuncio