Milano autista Atm aggredito nella notte con una bottiglia di vetro | un arresto

È stato aggredito senza un motivo apparente durante il suo turno di lavoro alla guida di un bus Atm. È successo nella notte tra lunedì e martedì, verso le 3.30 del mattino, quando un autista dell’azienda di trasporto pubblico di Milano è stato colpito alla testa con una bottiglia mentre si trovava al capolinea della 90 in viale Isonzo. L’uomo, un 50enne, è stato portato in ospedale al Policlinico, da dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L’aggressione è avvenuta mentre l’autista si prendeva una pausa al capolinea durante il turno di notte. Una volta sceso dal mezzo, un uomo ha preso una bottiglia di vetro e lo ha colpito con forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, autista Atm aggredito nella notte con una bottiglia di vetro: un arresto

In questa notizia si parla di: milano - autista - aggredito - notte

Milano, bus pubblici senza autista: quando entreranno in funzione? Ecco le tappe - Milano – L’obiettivo di breve periodo di Comune e Atm è testare la prima corsa con guida autonoma del filobus 90-91 nei primi mesi del 2026, magari sfruttando la vetrina delle Olimpiadi Invernali, ma senza passeggeri a bordo.

Vuole viaggiare gratis botte all’autista del bus. Corsa per Milano sospesa - "Non ho il biglietto, ma voglio viaggiare ugualmente". Questo quanto riferito dal conducente dell’autobus di Autoguidovie che ieri mattina alle sei si è visto costretto a sospendere la corsa per Milano a causa di uno straniero esagitato che pretendeva di viaggiare gratis.

Autista Atm aggredito con una bottigliata in testa a Milano, fermato il responsabile: “Lo ha colpito senza motivo” - Stanotte a Milano, un conducente Atm è stato aggredito senza alcun motivo mentre era fermo al capolinea della linea 90: un uomo lo ha colpito con una bottiglia di vetro.

LA FOTO NOTIZIA DELLA NOTTE- GAIA COSTA, TRAVOLTA E UCCISA DA UN SUV A 24 ANNI- Si chiamava Gaia Costa, aveva 24 anni ed è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata investita da un Suv Bmw all’ingresso di Porto Cervo. Alla guida del m Vai su Facebook

Autista Atm aggredito nella notte: bottigliate in testa senza motivo; Milano, autista Atm aggredito nella notte con una bottiglia di vetro: un arresto; Autista Atm aggredito nella notte: bottigliate in testa senza motivo.

Autista Atm aggredito con una bottigliata in testa a Milano, fermato il responsabile: “Lo ha colpito senza motivo” - Stanotte a Milano, un conducente Atm è stato aggredito senza alcun motivo mentre era fermo al capolinea della linea 90: un uomo lo ha colpito con una ... Lo riporta fanpage.it

L'ULTIMO NUMERO - Luglio 2025 Game over tourism - È stato aggredito senza un motivo apparente durante il suo turno di lavoro alla guida di un bus Atm. ilfattoquotidiano.it scrive