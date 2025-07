Pierdavide Carone pubblica il videoclip di Ave Maria feat Coro Lirico Siciliano

Disponibile da martedì 7 luglio il videoclip di Ave Maria, il nuovo singolo di Pierdavide Carone, uscito il 4 luglio per Zoo Dischi e distribuito da ADA Music Italy. Il video si svolge in una scenografia teatrale, dove l'artista interpreta il protagonista al centro di un coro di suore. Le immagini ideate da Carone dialogano perfettamente con il testo del brano: un uomo all'apparenza devoto e impeccabile, ma in realtà in conflitto con i dogmi della Chiesa. Il risultato è una parodia sottile e tagliente, che traduce in immagini il significato più profondo della canzone.

