Bremer è sempre più vicino al rientro | l’ultimo messaggio sui social scatena i tifosi della Juventus Cosa ha scritto – VIDEO

Bremer è sempre più vicino al rientro: l’ultimo messaggio sui social del difensore brasiliano scatena i tifosi della Juventus. Cosa ha scritto – VIDEO. Gleison Bremer  sta lavorando duramente per tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha costretto a fermarsi lo scorso ottobre. Il difensore della Juventus, che aveva subito un infortunio al legamento crociato, ha condiviso recentemente un video sui suoi social in cui si allena intensamente, segnalando che il suo recupero sta procedendo bene. Nel video, il brasiliano ha accompagnato le immagini con un messaggio motivazionale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video, pubblicato su Instagram, mostra Bremer mentre svolge esercizi fisici e atletici, sottolineando la sua determinazione e impegno per il rientro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer è sempre più vicino al rientro: l’ultimo messaggio sui social scatena i tifosi della Juventus. Cosa ha scritto – VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - vicino - rientro - messaggio

Huijsen vicino al Real Madrid: ecco quanto incassa la Juventus - L’ex difensore bianconero sta per diventare un nuovo calciatore delle ‘Merengues’ dopo una stagione super in Premier, al Bournemouth Sono i giorni e le ore di Dean Huijsen, protagonista di una grande stagione con la maglia del Bournemouth.

Juventus, Osimehn sempre più vicino ? - La Juve su Osimehn? Secondo Alfredo Pedullà , Osimehn vuole la Juventus a prescindere dal piazzamento finale della Juventus in questa stagione.

Monza, il baratro è vicino: ko contro una Juventus in dieci - Il Monza nella 34esima giornata di campionato crolla ancora, stavolta sotto i colpi della Juventus. A Torino, i brianzoli subiscono subito la pressione bianconera: dopo appena 11 minuti Nico Gonzalez firma il vantaggio con un gran sinistro da fuori.

"Rilassato, ma senza mai dimenticare l'obiettivo": la carica di Gleison #Bremer sui social! ? Il suo rientro non è solo quello di un titolare, ma del leader e dell'anima della difesa della #Juventus. Quanto vi è mancato il muro brasiliano? L'attesa per il suo rit Vai su Facebook

Non è come...: il messaggio di Kalulu alla Juve. E Douglas Luiz ci riprova; Perché Vlahovic non gioca Bologna-Juventus: la frase sibillina di Tudor svela il motivo dell'assenza; Juventus, Milik: l'ultimo messaggio del bomber perennemente infortunato scatena i tifosi.

Bremer è sempre più vicino al rientro: l’ultimo messaggio sui social scatena i tifosi della Juventus. Cosa ha scritto – VIDEO - Bremer è sempre più vicino al rientro: l’ultimo messaggio sui social del difensore brasiliano scatena i tifosi della Juventus. Secondo juventusnews24.com

Juventus, Pogba: "La pazienza non è solo capacità di aspettare" - Il centrocampista francese della Juventus si prepara per il rientro. Segnala tuttosport.com