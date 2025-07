Lavori sulla strada tra Caltignaga e Cameri | traffico interrotto per 3 giorni

Traffico interrotto per tre giorni sulla strada provinciale 83 tra Caltignaga e Cameri. A darne comunicazione è la Provincia di Novara, che precisa che la strada sarà chiusa dalle 8 del 23 alle 14 del 25 luglio nel tratto al km 0+200, all'altezza del passaggio a livello di Caltignaga. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tir si rovescia sulla provinciale tra Cameri e Caltignaga rallentando il traffico; Caltignaga, prolungata la chiusura della strada provinciale a Morghengo; Lavori per la nuova tangenziale: chiusa la statale per la Valsesia per 15 giorni.

