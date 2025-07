Salta da una scogliera di 42,5 metri per fare un ‘tuffo della morte’ e battere il record ma si ferisce gravemente | il terrificante volo

Tuffarsi da altezze importanti è sempre molto rischioso. Vali Graham, 21 anni, lo sa bene perché il suo “ tuffo della morte ” gli è costato due interventi chirurgici molto seri. Siamo sulla vetta delle Minnehaha Falls, una scogliera alta 42,5 metri, nelle Blue Mountains del Nuovo Galles del Sud. Il ragazzo ha tentato la sua ‘impresa’ lo scorso 11 giugno e la storia la racconta il Daily Mail. Nel filmato caricato da Graham su Instagram si vede il salto dall’impressionante altezza. L’atterraggio, spiega il tabloid britannico, è stato eseguito in modo scorretto e questo ha provocato una piccola frattura del cranio e una della schiena, una commozione cerebrale e la rottura del timpano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salta da una scogliera di 42,5 metri per fare un ‘tuffo della morte’ e battere il record ma si ferisce gravemente: il terrificante volo

In questa notizia si parla di: scogliera - metri - tuffo - morte

Salta da una scogliera di 42,5 metri per fare un ‘tuffo della morte’ e battere il record ma si…; Si tuffa in mare da via dell’Amore dopo lite con la fidanzata, turista 26enne muore alle Cinque Terre; ?? Un tuffo dopo pranzo: muore annegato sotto gli occhi della moglie.

Prova un tuffo di oltre 30 metri dalla scogliera: ex calciatore morto ... - Prova un tuffo di oltre 30 metri dalla scogliera: ex calciatore morto sotto gli occhi di moglie e figli. Si legge su ilmattino.it

Tuffo dalla scogliera alta 36 metri, centra una barca e muore: il - Tuffo dalla scogliera alta 36 metri, centra una barca e muore: il video choc. Secondo leggo.it