Le diatribe di Trump con tutto il mondo e quel che sottintendono

Un tempo era molto adoperato il termine ‚Äúcastigamatti‚ÄĚ. Era usato per denominare un particolare tipo di bastone usato nei manicomi per tenere a bada i loro ospiti, qualora fossero andati in particolari escandescenze. √ą triste ricordarlo, ms questo era lo spirito di allora. In poco tempo il termine fu traslato sull‚Äô esecutore materiale di tali ‚Äútrattamenti‚ÄĚ. Oggi, meno male, √® rimasto legato solo a chi presume di poter avere ragione su un certo numero di persone, non perch√® parte di esse √® ritenuta non dotata di tutti i venerd√¨, bens√¨ perch√® il Castigamatti ne √® convinto e ne fa una questione pressoch√® personale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it