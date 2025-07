Arena di Corviale Stefano Fresi introduce Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani

Fra gli appuntamenti della settimana all'Arena di Vivi il Cinema! a Corviale, Stefano Fresi introduce la proiezione di Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani. Il programma dell’Arena al Corviale, situata in via Poggio Verde (XI Municipio), si svolgerĂ fino a mercoledì 30 luglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it