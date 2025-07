Superman | svelato il primo sguardo al costume dell’interprete di SPOILER

anticipazioni e dettagli sulla scena iniziale di Superman. Nel film dedicato a Superman, la sequenza di apertura rivela elementi fondamentali sulla storia del personaggio. Subito dopo che Krypto trascina l'Uomo d'Acciaio nella sua Fortezza della Solitudine, i Robot Custodi riproducono un messaggio olografico inviato dai genitori biologici di Kal-El, prima della distruzione di Krypton. Questa scena fornisce una prima occhiata ai personaggi interpretati da attori di rilievo e apre uno scorcio sul passato kryptoniano. contenuti della registrazione olografica. La registrazione include brevi immagini dei ruoli interpretati da Bradley Cooper, nei panni di Jor-El, e da Angela Sarafyan, nel ruolo di Lara Lor-Van.

Trailer Superman di James Gunn, Mistero Svelato sul Cameo di Bizzarro - James Gunn chiarisce le teorie dei fan sul trailer di Superman, rispondendo alle domande su Bizarro e un possibile crossover con il Batman di Robert Pattinson.

Superman: un rumor ha già svelato il contenuto della scena post-credits? - Sebbene manchino ancora due mesi circa all'uscita del film nelle sale, potrebbe già essere trapelata la scena post-credits L'uscita di Superman nelle sale è fissata per il prossimo 9 luglio e tutto quello che sappiamo viene dai trailer diffusi finora dalla Warner e non è moltissimo.

David Corenswet è Superman: svelato il look fedele ai fumetti nel nuovo film DC - Un nuovo scatto ufficiale mostra per la prima volta per intero il Superman di David Corenswet, con un look che richiama quello classico dei fumetti DC.

Red Sonja, finalmente il primo trailer! Matilda Lutz è la Diavolessa con la spada; Superman – Cosa sappiamo sul primo film del nuovo DCU di James Gunn? (2025); Superman: sembra che sia stata svelata l'origine del globo rosa nel cielo.

Superman: primo sguardo alla Sala della Giustizia in un nuovo promo - La presenza della Sala della Giustizia in Superman di James Gunn non è mai stata un segreto vero e proprio. Si legge su msn.com

Supergrl: prima occhiata a Milly Alcock in costume in un dietro le quinte di Superman - Il costume di Supergirl di Milly Alcock è stato finalmente svelato da vicino in vista dell'arrivo al cinema dell'eroina del DC Universe nel 2026. Secondo msn.com