La Signora delle Comete premiata da Aidda.

Firenze, 15 luglio 2025 – La luna specchiata sull’Arno ha fatto da scenografia alla Festa dell’Estate di Aidda Toscana, ospitata al Circolo Canottieri e animata da quasi un centinaio di socie provenienti da ogni provincia. Cuore della serata, il conferimento del titolo di “Donna di eccellenza” all’ingegnera Amalia Ercoli Finzi, classe 1937, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica (con 110 e lode nel 1962) e ancora oggi collaboratrice del Politecnico di Milano su studi per future missioni umane – con orto botanico – verso Marte e, in prospettiva, la Luna. A presentarla è stato il generale Settimo Caputo dell’Aeronautica Militare, che le ha ricordato l’appellativo di “Signora delle Comete” guadagnato ai tempi del progetto Rosetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

