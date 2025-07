Estate in Piazza | arriva il concerto in anteprima del nuovo disco di Emanuele Caporali Jazzin’Ology

Arezzo, 15 luglio 2025 – Il Comune di Monte San Savino è lieto di invitare cittadini e visitatori all’appuntamento musicale di mercoledì 16 luglio, nell’ambito della rassegna estiva Estate in Piazza. A partire dalle 21.30, nella suggestiva cornice di Piazza Gamurrini, si terrĂ il concerto di presentazione in anteprima del nuovo disco del musicista Emanuele Caporali, intitolato "Jazzin’Ology". Il progetto, interamente composto da brani originali, nasce dalla volontĂ di esplorare nuove contaminazioni jazz, dando spazio sia al suono collettivo che alla valorizzazione delle singole voci strumentali del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate in Piazza: arriva il concerto in anteprima del nuovo disco di Emanuele Caporali, “Jazzin’Ology”

