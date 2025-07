Viagrande furto notturno in pescheria | ruba pesce spada ma viene subito identificato

ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri intervengono tempestivamente e risolvono il caso in meno di un’ora. Viagrande, Catania. Un uomo si è introdotto di notte in una pescheria del centro sperando di mettere le mani su del denaro contante, ma non trovandone, ha deciso di rubare diversi chili di pesce spada e altri prodotti ittici. Tuttavia, grazie al pronto intervento dei Carabinieri della Compagnia di Acireale, il ladro è stato rapidamente identificato e denunciato. Il furto e la segnalazione del commerciante. Tutto è cominciato quando il proprietario della pescheria, come ogni mattina, è arrivato per iniziare la giornata lavorativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

