Porta Portese si rinnova | al via la riqualificazione del mercato storico

Il Nuovo Mercato di Porta Portese si rinnova: è prevista una trasformazione, mantenendo la sua storica vocazione popolare. Le modifiche si basano su un principio di continuità , conciliando il rispetto della memoria storica del luogo con una moderna visione dello spazio pubblico. Il sindaco Roberto Gualtieri e presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, con la vice presidente municipale con delega alle Attività Produttive Alessia Salmoni e il direttore del Municipio Salvatore Buccola, hanno illustrato i dettagli dell’intervento durante la Commissione in Campidoglio. Porta Portese, il nuovo mercato con una tradizione storica. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: porta - portese - rinnova - mercato

Porta Portese TTS Street Food - Torna, dal 23 al 25 maggio, il Porta Portese TTS Street Food all’interno del Mercato di Porta Portese.

Così il mercato di Porta Portese è diventato la nuova miniera d'oro dei reseller (Video) - A Porta Portese, il mercato storico più grande di Roma, nel cuore di Trastevere, un paio di jeans Levis costa un euro e una giacca in pelle quindici.

Arriva nelle sale "Non chiudete quella porta", il film documentario dedicato al mercato di Porta Portese - Arriva nelle sale dal 9 giugno "Non chiudete quella porta" di Francesco Banesta e Matteo Vicentini Orgnani, il film documentario dedicato a uno dei luoghi più mitologici della capitale d’Italia, e un transito umano, antopologico, storico, di rara potenza: il mercato di Porta Portese.

Porta Portese si rinnova: al via il progetto per un mercato più ordinato, sicuro e accessibile https://ift.tt/IRJmwHa Vai su X

Porta Portese si rinnova: al via il progetto per un mercato più ordinato, sicuro e accessibile; Porta Portese cambia volto: il mercato storico si rinnova tra tradizione e visione futura; Porta Portese si rinnova: nuovo volto per il mercato storico della Capitale.

Porta Portese: il mercato storico si rifà il look tra memoria storica e innovazione - Il Nuovo Mercato di Porta Portese si rinnova: è prevista una trasformazione, mantenendo la sua storica vocazione popolare. Secondo msn.com

Porta Portese si rinnova: al via il progetto per un mercato più ordinato, sicuro e accessibile - A illustrare il piano, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme al presidente del municipio XII, Elio Tomassetti ... Da romatoday.it