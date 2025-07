Osimhen Napoli | l’attaccante non si presenta alla convocazione con un certificato medico; intanto all’orizzonte spunta una big

Continua la telenovela Osimhen-Napoli: l'attaccante non si presenta in ritiro, il Galatasaray è in stand by e all'orizzonte. Il matrimonio tra Victor Osimhen e il Napoli è giunto al capolinea, e non senza strascichi. Dopo mesi di silenzi, tensioni e una separazione ormai annunciata, il centravanti nigeriano ha deciso di non presentarsi alla convocazione per.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

#Osimhen fa la vice grossa L'attaccante nigeriano non si presenta al raduno del #Napoli: #Galatasaray vicino

Clamoroso Osimhen: non si presenta al raduno e invia un certificato medico al Napoli A riferirlo è il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, svelando come l'attaccante nigeriano fosse atteso questa mattina a Castel Volturno

Napoli, Osimhen non si presenta al raduno: Ha inviato un certificato medico; Osimhen non si presenta al raduno del Napoli: invia certificato medico in attesa del Galatasaray; Osimhen aspetta il Galatasaray: non si presenta a Castel Volturno, ha inviato un certificato medico al Napoli.

Osimhen al Galatasaray, le nuove condizioni del Napoli per la cessione: pagamento completo entro il 2026 e clausola - Il Napoli ha messo in chiaro le proprie condizioni per la cessione di Osimhen: chiesta anche una percentuale sulla futura rivendita, no dei turchi.

Napoli, Victor Osimhen non si presenta al raduno in vista della prossima stagione. E il club spiega il motivo: "Ha inviato un certificato medico" - L'attaccante nigeriano spera di rimanere in Turchia col Galatasaray e non si è nemmeno presentato per il raduno pre stagionale dei partenopei.