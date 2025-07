Prato chiusura temporanea per quattro locali

Prato, 15 luglio 2025 - Quattro esercizi pubblici pratesi hanno subito negli ultimi giorni dei provvedimenti di chiusura temporanea, adottati dal questore Pasquale De Lorenzo in base a quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps. I locali in questione erano stati già attenzionati poiché frequentati da soggetti gravati da precedenti di polizia e adusi a condotte inurbane pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le indagini hanno evidenziato situazioni di attuale e concreta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica determinati per alcuni degli esercizi pubblici, da episodi delittuosi verificatisi in tali ambiti o nelle immediate vicinanze con aggressioni e ferimento degli avventori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, chiusura temporanea per quattro locali

In questa notizia si parla di: prato - chiusura - temporanea - quattro

Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Prato est - In entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. L'articolo Autostrada A11: chiusura notturna della stazione Prato est proviene da Firenze Post.

Prato, chiusura temporanea per quattro locali; Droga, risse, frequentazioni pericolose: chiusura temporanea per 4 locali; Prato, sala scommesse chiusa per 30 giorni: trovati minorenni durante i controlli.

Prato, giudice di pace: qualcosa si muove. Arrivano quattro nuovi ... - Finalmente il giudice di pace di Prato potrà tirare un sospiro di sollievo. Segnala lanazione.it