Scambio alla pari con Barella | affare da 160 milioni per l’Inter

Il nuovo allenatore è un grande estimatore del mediano sardo. I nerazzurri ne fanno una valutazione altissima, ma spunta un possibile scambio Nicolò Barella sembra uno dei pochi punti fermi della nuova Inter. Con il cambio alla guida tecnica da Inzaghi a Chivu si prospetta una vera e propria rivoluzione sul mercato. Anche perchĂ© si tratta della prima sessione di trasferimenti sotto la gestione dei nuovi proprietari di Oaktree ed il fondo americano vuole imporre una filosofia diametralmente opposta rispetto alla famiglia Zhang che li ha preceduti. Nicolò Barella (LaPresse) – Calciomercato.it Rinforzare la rosa per restare competitivi su tutti i fronti, ma non costruendo un instant team basato su calciatori fatti e finiti, bensì su giovani di prospettiva che possano eventualmente essere rivenduti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter

Inter, scambio folle con il top club: due per uno con Barella - Maxi scambio per i nerazzurri, lo scenario di calciomercato imprevisto ma che potrebbe decollare nelle prossime settimane Per l’Inter, era fondamentale ritrovare fiducia dopo le ultime gare negative e il 3-3 con il Barcellona l’ha restituita ai nerazzurri, per il finale di stagione.

Fantacalcio, consigli per l'asta, 11 centrocampisti goleador da prendere; Champions League, Barcellona-Inter 3-3. Decisivo il ritorno a Milano - Inzaghi: Grande soddisfazione per una grande prova; LIVE - Monterrey-Inter 1-1, 47' - Ancora Asllani alla punizione, ma questa volta la barriera filtra bene.

Inter, scambio folle per Barella: c’è un altro Nazionale di mezzo - Barella, a quanto pare, è un obiettivo concreto di Campos e soci. Lo riporta calciomercato.it

Inter, proposto uno scambio per Barella - Calciomercato.com - Il Chelsea sta pensando di proporre uno scambio all`Inter: Lukaku per Barella. Come scrive calciomercato.com