sul danese ex Lecce. La Juventus continua a valutare con grande attenzione il profilo di Morten Hjulmand, centrocampista classe 1999 in forza allo Sporting Lisbona. Il giocatore danese, ex Lecce, è da tempo nel mirino dei bianconeri per rinforzare la mediana, ma la trattativa con il club portoghese si preannuncia tutt’altro che agevole. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo Sporting ha fissato una valutazione di 50-60 milioni di euro, una cifra molto elevata che riflette sia le qualità del calciatore sia la sua centralità nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve, destino incrociato con Gyokeres: si complica questa opzione per il centrocampo bianconero. Tutte le ultime

Calciomercato Juve LIVE: è fatta per l’arrivo di David, a centrocampo spunta l’ipotesi Hjulmand - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Juventus, il mercato passa dal Marsiglia: tutti gli incroci e la situazione - I giocatori si stanno riposando in vista del ritorno in campo fissato per il 24 luglio, ma alla Continassa. Secondo ilbianconero.com