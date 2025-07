Cosce che si toccano | come snellirle velocemente

È tempo di shorts e gonne leggere. ma non sempre ci sentiamo pronte a scoprirci. Le cosce, soprattutto per chi ha un fisico a pera, possono rappresentare un punto critico. La buona notizia? Dimagrire e tonificare le cosce non è impossibile: bastano costanza, una dieta equilibrata e esercizi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it