Il dramma infinito di un padre | Picchiato ancora da mio figlio Cosa aspettate a intervenire?

È stato costretto a fare un esposto in questura il 74enne di Macerata che, la settimana scorsa, aveva raccontato al Carlino le difficoltà che vive con il figlio 31enne, malato di schizofrenia. "La situazione è fuori controllo. La malattia lo rende aggressivo, prendo le botte quasi tutti i giorni. Sto cercando da tempo una struttura che possa curarlo" aveva spiegato il pensionato. Ma non ha trovato una soluzione e lo scorso fine settimana i poliziotti sono dovuti intervenire due volte. "Sabato mio figlio ha dato in escandescenze perché voleva che andassi via di casa – racconta –. Mi sono chiuso in bagno e dopo mezz’ora di pugni e calci alla porta ho chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dramma infinito di un padre: "Picchiato ancora da mio figlio. Cosa aspettate a intervenire?"

In questa notizia si parla di: figlio - intervenire - dramma - infinito

Botte fra padre e figlio, devono intervenire i carabinieri, giovane arrestato - Arcola, 25 aprile 2025 – I rapporti famigliari sono tesi da diverso tempo ma forse c’è ancora uno spiraglio per ricominciare.

Parigi, due uomini tentano di rapire una donna e il figlio in strada. I passanti assistono senza intervenire - La vittima, trentaquattrenne, era insieme al figlio di due anni. La giovane donna è riuscita a scampare al rapimento anche grazie all'intervento del padre del bambino.

I segnali che indicano che tuo figlio ha delle cattive amicizie e come intervenire, secondo la psicologa - Le cattive compagnie possono essere uno spauracchio per i genitori, la terapista Cheryl Groskopf ha spiegato come individuarle senza risultare invadenti o giudicanti.

Il dramma infinito di un padre: Picchiato ancora da mio figlio. Cosa aspettate a intervenire?; Jacopo, colpito dal batterio mangia-cervello appena nato: Viviamo nella disperazione.

"Delitto e castigo", il dramma infinito del male - il Giornale - Ogni volta che devo raccontare un fatto di cronaca nera, la tragica figura di Raskolnikov mi si materializza. Da ilgiornale.it

Dramma per Cher, il figlio Elijah Blue Allman ricoverato per overdose ... - Elijah Blue Allman, figlio della leggenda della musica Cher e del compianto Greg Allman degli Allman Brothers Band, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito a un’overdose. Scrive repubblica.it