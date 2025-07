In Italia 21 super ospedali soltanto 2 nel Mezzogiorno uno in Campania | l’Azienda dei Colli di Napoli

La mappa delle eccellenze sanitarie italiane mostra ancora una volta un’Italia divisa in due. Secondo i dati aggiornati al 2023 sulla base delle schede di dimissioni ospedaliere, elaborati dal Il Sole 24 ore, i grandi ospedali che trattano i casi piĂą complessi e attraggono pazienti da altre Regioni, sono concentrati al Centro-Nord. Su 21 “super ospedali”, ben 12 si trovano al Nord, 7 al Centro e soltanto 2 al Sud. In cima alla classifica svettano l’Irccs Galeazzi di Milano, l’Humanitas di Rozzano e il San Raffaele di Milano.  I tre giganti lombardi hanno i punteggi piĂą alti in termini di attrattivitĂ e complessitĂ dei casi trattati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ospedali - italia - super - soltanto

Tumori della pelle, San Martino tra i pochi ospedali in Italia a introdurre la chirurgia di Mohs - Passi avanti nella cura del cancro al San Martino di Genova. L'ospedale è tra i pochi centri in Italia - e il primo in Liguria - ad aver introdotto la chirurgia di Mohs, una tecnica innovativa e altamente precisa per trattare i tumori della pelle.

Amianto, 7mila morti in Italia in un anno. Allarme per scuole e ospedali, l’Osservatorio nazionale: “La strage continua” - Mentre prosegue il percorso giudiziario del processo Eternit – drammatico simbolo della pericolosità dell’amianto, oggi si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime.

"Così sconfiggiamo tumori e malattie rare": vi porto nei migliori ospedali d'Italia - C'è una scienza che è entrata a pieno titolo nella pratica clinica quotidiana dei nostri ospedali, ma che fatica a ottenere il riconoscimento dovuto.

In Italia 21 'super ospedali', domina il Nord e solo 2 al Sud; I migliori ospedali italiani: ecco dove vanno i pazienti per le cure piĂą complesse; SanitĂ , il ministero compila la mappa dei 21 ospedali d'eccellenza: 12 sono al Nord, sette al Centro e solo due al Sud.

In Italia 21 'super ospedali', domina il Nord e solo 2 al Sud - In cima alla classifica svettano l'Irccs Galeazzi di Milano, l'Humanitas di Rozzano e il San Raffaele di Milano. Secondo ansa.it

Quali sono i tre ospedali lombardi considerati i migliori d’Italia: sono tutti a Milano - Su 21 “super ospedali”, tra pubblici e convenzionati con il Ssn, quattro sono a Milano (Galeazzi, Humanitas, San Raffaele e Niguarda) e cinque in Lombardia ... Da fanpage.it