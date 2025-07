Sansepolcro | un milione di euro per la riqualificazione delle case popolari

Arezzo, 15 luglio 2025 – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Sansepolcro nel miglioramento del patrimonio edilizio pubblico destinato all’edilizia residenziale. Un nuovo e importante progetto di riqualificazione, realizzato in collaborazione con Arezzo Casa Spa, ha interessato nei mesi scorsi un blocco di 18 appartamenti situati in via delle Città gemellate ed è stato presentato alla stampa nella Sala della Giunta di Palazzo delle Laudi assieme ai rappresentanti di Arezzo Casa. L’intervento è stato realizzato grazie a Fondi del PNRR ed era finalizzato, come richiesto dalle linea guida dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al miglioramento energetico e funzionale dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro: un milione di euro per la riqualificazione delle case popolari

In questa notizia si parla di: sansepolcro - riqualificazione - milione - euro

? Ciclovia e nuova rotatoria al Trieste Airport: al via la progettazione! Firmato l’accordo tra FVG Strade e Aeroporto FVG per due opere strategiche da 11 milioni di euro: un sottopasso ciclo-pedonale lungo la SR 677 la riqualificazione della rotatoria Vai su Facebook

Sansepolcro: un milione di euro per la riqualificazione delle case popolari; Case popolari riqualificate. Intervento da un milione; Sansepolcro, riapre il parcheggio di Viale Vittorio Veneto. Completati i lavori di riqualificazione nei tempi previsti.

Sansepolcro: un milione di euro per la riqualificazione delle case popolari - Un nuovo e importante progetto di riqualificazione, realizzato in collaborazione con Arezzo Casa Spa, ha interessato nei mesi scorsi un blocco di 18 appartamenti situati in via delle Città gemellate ... Segnala lanazione.it

Case popolari riqualificate. Intervento da un milione - SANSEPOLCRO Un blocco di case popolari (18 appartamenti in totale distribuiti su piano terra e due rialzati) completamente riqualificato in collaborazione fra Comune di Sansepolcro e Arezzo Casa grazi ... Da msn.com