Fugge all’alt dei carabinieri e perde il controllo dell’auto morto un 23enne nel Trevigiano

La sua automobile che si è schiantata contro una pianta a bordo strada, mentre cercava di sottrarsi ad un controllo dei militari.

Fugge dai carabinieri e perde controllo auto, morto 23enne - Un giovane di 23 anni residente a Pordenone è morto questa mattina a Motta di Livenza (Treviso) dopo aver perso il controllo della sua automobile che si è schiantata contro una pianta a bordo strada, ... Da ansa.it

Treviso, fugge dai carabinieri e perde controllo auto: morto 23enne - Il conducente, solo a bordo, stava scappando dopo aver visto una pattuglia che gli aveva intimato l'alt e si è schiantato contro un albero. Riporta tg24.sky.it