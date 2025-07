I lavori per il nuovo piazzale Loreto a Milano non partono per ora | c’entrano le inchieste e il poco verde previsto

Il progetto di riqualificazione di piazzale Loreto ha bisogno di essere rivisto, tanto a livello tecnico quanto amministrativo. Lo riporta Repubblica citando il sindaco di Milano Beppe Sala. I lavori della piazza dovevano cominciare nel mese di agosto, ma si è deciso di rimandare. Due le questioni al centro dello stop, a cominciare dal piano attuativo, che fino a poco tempo fa si pensava non necessario. Poi sono arrivate le inchieste sull’urbanistica milanese: il 23 luglio sarà celebrata l’udienza preliminare e a Palazzo Marino ci si è chiesti se non sia il caso di cambiare. Quello su cui gli avvocati del Comune stanno ragionando è di richiedere un progetto più complesso a Nhood, sviluppatore del piano di rigenerazione dei 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I lavori per il nuovo piazzale Loreto a Milano non partono (per ora): c’entrano le inchieste e il poco verde previsto

Piazzale Loreto, il cantiere per il progetto Loc: lavori in ritardo di due anni ma una data certa non c’è - Milano – Forse ad agosto. Forse no. Dopo le ipotesi annunciate più volte, e il puntuale slittamento, nessuno azzarda una data sull ’avvio del cantiere che rivoluzionerà piazzale Loreto e dintorni con il progetto Loc, “Loreto open community“ a cura della squadra guidata da Nhood Italia – uno dei principali attori del real estate e della rigenerazione urbana – che a maggio del 2021 vinse il bando internazionale lanciato dal Comune di Milano C40 Reinventing Cities per la riqualificazione urbana del piazzale, oggi snodo di traffico, domani spazio fruibile.

Rivoluzione in piazzale Cordusio a Milano: sono iniziati i lavori di riqualificazione. Come cambia la circolazione delle linee Atm con il cantiere - Milano, 6 maggio 2025 – Sono partiti oggi, come previsto, i lavori di riqualificazione di piazzale Cordusio, che si trova tra Duomo e Castello Sforzesco, nel cuore di Milano.

Stazione, c’è tanto da fare: "Bene i lavori al piazzale ma i rifiuti sono ovunque" - Nelle scorse settimane sono partiti i lavori di sistemazione della pavimentazione in ciottoli ai giardini della stazione in via Arosio, l’obiettivo è eliminare gli elementi deteriorati e riportare l’area alle condizioni iniziali: sistemazione della scalinata di collegamento tra l’ingresso della stazione e il piano strada, posa di nuovi ciottoli, dopo la rimozione della pavimentazione ammalorata, su tutto il piazzale.

Piazzale Loreto, fermati i lavori del nuovo progetto - È arrivato il dietrofront del Comune su Loc, il progetto di riqualificazione che entro quest’anno avrebbe dovuto “cambiare il volto” di Piazzale Loreto. Riporta domusweb.it

Restyling di piazzale Loreto, il sindaco Sala: “Il progetto non è morto ma serve più verde” - Confermato lo stop per il momento all’avvio dei lavori: “Valutiamo anche di chiedere a Nhood un piano attuativo” ... Come scrive msn.com