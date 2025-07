Guidava ubriaco e a folle velocità | arrestato per l' omicidio di Ivan e Mattia

I carabinieri hanno arrestato Andrea Valsecchi, 31 anni di Cesana Brianza, per il duplice omicidio stradale che ha causato la morte di Ivan Mezzera e Mattia Mazzina nella galleria di Pusiano lo scorso 23 marzo. L'uomo si è messo alla guida ubriaco della sua Ford Ranger, sfrecciando a 132. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ubriaco sputa contro i passanti e prende a calci un’auto con bimbi a bordo: arrestato in centro a Como - È finito in arresto il 51enne originario di Varese, senza fissa dimora, che nel pomeriggio di ieri ha seminato il panico tra piazza Duomo e viale Roosevelt, prendendo a calci un’auto con una madre e due bambini a bordo.

Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Grave incidente nella tarda serata di lunedì a Genova, in corso Monte Grappa, all'incrocio con via Monte Cengio.

Ubriaco fugge a 150 km/h con la compagna incinta, arrestato e condannato 28enne a Bologna - Un 28enne rumeno è stato arrestato a Bologna per resistenza e guida in stato di ebbrezza dopo un inseguimento notturno.

Francis #Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell’omicidio della compagna russa Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphilj, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro Vai su Facebook

