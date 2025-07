Roman Reigns promette | Siamo solo all’inizio

Ieri notte in quel di Monday Night Raw abbiamo assistito al ritorno in azione di Roman Reigns. L’OTC si è palesato a sorpresa giungendo in aiuto di CM Punk e Jey Uso che erano finiti nel mirino di Bron Breakker e Bronson Reed guidati da Paul Heyman. Poi, tramite un post sui social, Roman ha voluto lanciare un chiaro messaggio. Roman promette vendetta. Ieri notte a Raw Roman Reigns si è preso una prima rivincita nei confronti di Bron Breakker e di Paul Heyman. Quest’ultimo a WM 41 lo ha tradito a favore di Seth Rollins, mentre Breakker lo aveva demolito, insieme a Rollins, nel Raw post Mania. Per Roman però non è abbastanza e tramite un post sui social ha chiarito che i conti sono ancora ben lontani dall’essere chiusi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Roman Reigns promette: “Siamo solo all’inizio..”

