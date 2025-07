Omicidio di Villa Pamphili Kaufmann non risponde al gip | scena muta durante l’interrogatorio di garanzia

Dopo l’estradizione dalla Grecia, il cittadino Usa accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda si è avvalso della facoltĂ di non rispondere. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann non risponde al gip: scena muta durante l’interrogatorio di garanzia

