È un attacco a una risorsa di Milano Anche la Cgil allo sgombero rinviato del Leoncavallo

Il centro sociale Leoncavallo non verrà sgomberato nemmeno oggi. Come da prassi, l'ufficiale giudiziario questa mattina si è presentato ai cancelli del complesso di via Watteau a Milano per notificare il decreto di sgombero. La consegna è stata fatta nelle mani di Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme antifasciste, il soggetto che gestisce legalmente lo spazio. Alle 10.30 ai cancelli della struttura c'erano anche i rappresentanti legali della proprietà , che da anni e anni non può disporre del complesso a causa dell'occupazione e, per questa ragione, è stato chiesta garanzia per l'intervento della forza pubblica qualora l'ordine di sgombero non venisse eseguito spontaneamente.

In questa notizia si parla di: milano - sgombero - leoncavallo - attacco

CONTRO LO SFRATTO DEL LEO "Martedì 15 luglio dalle ore 9:00. Presidio resistente in via Watteau. Il Leoncavallo è ancora sotto attacco! Il Governo, la Prefettura e la Questura vogliono lo sfratto. Il Comune ha avviato un dialogo, ma una soluzione concreta Vai su Facebook

Leoncavallo sotto sfratto; Leoncavallo, sgombero rinviato per 130 volte in 19 anni e il Comune di Milano cerca una nuova sede per il centro sociale più famoso d'Italia; Leoncavallo, sgombero ancora rinviato a maggio. Sala depone i fiori sotto la lapide di Fausto e Iaio.

