Economia Valdarno le associazioni di categoria incontrano i sindaci della vallata

Arezzo, 15 luglio 2025 – Le categorie economiche valdarnesi di commercio, artigianato e industria tornano a farsi sentire: unite e trasversali, dalla produzione al terziario, hanno ottenuto per giovedì 17 luglio alle ore 10.00 un incontro con la Conferenza dei Sindaci del Valdarno, richiesto e sollecitato dal Comitato attualmente coordinato da Confcommercio e di cui fanno parte anche Confesercenti, CNA, Confartigianato Imprese, Confapi e Confindustria. All’ordine del giorno alcuni temi cruciali per il presente e il futuro del territorio. Punti su cui le Amministrazioni Comunali possono intervenire, se non direttamente, almeno facendo pressione sugli enti preposti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Economia Valdarno, le associazioni di categoria incontrano i sindaci della vallata

In questa notizia si parla di: valdarno - sindaci - economia - associazioni

Flash-mob dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino a fianco dei pendolari della vallata - Arezzo, 17 giugno 2025 – Questa mattina i Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino sono saliti alla stazione di San Giovanni Valdarno sul treno regionale 4070 delle 8:01, altamente frequentato dai pendolari, i quali da anni lamentano disagi e ritardi, per raggiungere tutti assieme la stazione di Santa Maria Novella e sensibilizzare, in tal modo, i vertici di RFI e Trenitalia.

Flash mob dei sindaci del Valdarno alla stazione: “Basta ritardi, no allo stop della Direttissima” - Un flash mob alla stazione di Santa Maria Novella contro il provvedimento di Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che dal 1° gennaio 2026 prevede lo spostamento dei treni regionali e interregionali dalla linea direttissima a quella lenta.

Treni. Flash Mob dei sindaci del Valdarno. Il consigliere regionale Tozzi critico - Sul flash mob di ieri mattina da parte dei sindaci del Valdarno e di alcuni consiglieri regionali sulle difficoltà del trasporto ferroviario è intervenuta l'esponente regionale di FdI Elisa Tozzi.

Economia Valdarno, le associazioni di categoria incontrano i sindaci della vallata; Crisi della moda. Incontro tra il sottosegretario Durigon, l'onorevole Nisini, il sindaco di Montevarchi e le associazioni di categoria; Sicurezza e crisi economica: i sindaci del Valdarno e le categorie economiche e produttive chiedono risposte al Prefetto.

Economia Valdarno, le associazioni di categoria incontrano i sindaci della vallata - Arezzo, 15 luglio 2025 – Le categorie economiche valdarnesi di commercio, artigianato e industria tornano a farsi sentire: unite e trasversali, dalla produzione al terziario, hanno ottenuto per gioved ... lanazione.it scrive

Multiutility, altolà delle associazioni ai sindaci: "No all ... - Associazioni No Multiutility chiedono stop ricerca socio privato per Publiacqua. Da lanazione.it