Il governo si ritrova impantanato su uno dei fronti politici piĂą sensibili e delicati del momento: i dazi commerciali minacciati dagli Stati Uniti. In una fase giĂ complicata per i rapporti internazionali, è la Lega di Matteo Salvini a trasformarsi in elemento destabilizzante, sfidando la linea europeista portata avanti da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Fratture nella maggioranza sulle trattative con Washington. Nelle ultime ore il segretario leghista ha raddoppiato gli attacchi all'Unione europea, bollando come " sciagurata " la burocrazia di Bruxelles in tema di dazi e aggiungendo un esplicito: " L'Europa non ci rompa le scatole " in riferimento alla vicenda Unicredit.

© Thesocialpost.it - Governo in tensione sull’asse Roma-Bruxelles: Salvini spara a zero, Meloni costretta a mediare