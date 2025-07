Duplice omicidio di Serranova | chiesta condanna a 30 anni per l' imputato esclusa premeditazione

BRINDISI - Una condanna pari a 30 anni di reclusione (e 30 giorni di arresto) per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela, esclusa l'aggravante della premeditazione. È la richiesta di condanna formulata dal pm Francesco Carluccio a carico dell'87enne Cosimo Calò, unico imputato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

