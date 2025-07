Sarà un agosto a bassa velocità Da Roma a Milano col treno ci vorranno quasi 6 ore

Probabilmente non esiste un periodo veramente buono per effettuare i lavori ma chi vuole prendere un treno Alta velocità ad agosto dovrà fare i conti con i cantieri che incideranno, fortemente, sulla durata dei tragitti. Un’estate di fuoco sui binari d’Italia che riguarderà, ovviamente, anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

«I treni Roma – Milano ad agosto avranno oltre un’ora di ritardo». Lo studio che spiega i rallentamenti sull’alta velocità - Prepariamoci, perché sarà un agosto difficile per chi in piena estate deciderà di spostarsi in treno lungo il Paese.

Treni ad alta velocità, tra Roma e Milano ad agosto anche 2 ore in più - Cinque ore, anche di più, per viaggiare tra Milano e Roma con l'alta velocità. Succederà ad agosto, dall'11 al 22, e c'è una ragione: l'apertura dei cantieri legati al Pnrr determinerà un notevole allungamento dei tempi di percorrenza.

Agosto di passione per chi viaggia in treno nel nostro Paese. La rete ferroviaria sarà interessata da una serie di lavori infrastrutturali legati ai cantieri del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che comporteranno modifiche significative alla circolazi

Dal 4 al 25 agosto sarà interrotta la circolazione dei treni tra Verona e Vicenza; Treni, lavori sull’alta velocità: quanto ritarderanno ad agosto 2025; Le Ferrovie dello Stato avvertono: ritardi nei treni per lavori da aprile a settembre, ad agosto tocca alle Frecce.