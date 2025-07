La Biennale di Venezia doppia preapertura per Mostra del Cinema

L'82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia avrĂ martedì 26 agosto una doppia Preapertura, con il programma in Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido arricchito da una nuova speciale anteprima. Alle ore 18 sarĂ proiettato in prima mondiale Origin, the Venetian Lagoon (30') del celebre fotografo, regista e ambientalista francese Yann Arthus-Bertrand, giĂ presente alla Mostra del Cinema di Venezia con le sue opere Human (2015) e Woman (2019). Origin, the Venetian Lagoon rappresenta l'inedita versione estesa del cortometraggio introduttivo della sezione Natural Intelligence (Arsenale) della Biennale Architettura 2025, curata da Carlo Ratti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Biennale di Venezia, doppia preapertura per Mostra del Cinema

#LaGrazia, scritto e diretto da #PaoloSorrentino interpretato da #ToniServillo e #AnnaFerzetti, è il film d'apertura, in prima mondiale in Concorso, dell'82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

