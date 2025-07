Paratico sversamento di idrocarburi nel lago d’Iseo | vigili del fuoco in azione con panni assorbenti

Paratico, 15 luglio 2205 – Intervento tempestivo nelle acque del lago d’Iseo da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia. Il lavoro dei vigili del fuoco, presenti sulle acque del Sebino per tutta estate con sede al casello idraulico di Iseo, ha evitato che uno sversamento di idrocarburi potesse diffondersi in acqua. L'allarme, scattato intorno alle 18 di ieri nelle acque antistanti il comune di Paratico, nella zona dei canneti dove si affacciano alcune ville, ha richiesto l'uso di panne assorbenti per contenere la sostanza inquinante. Gli operatori hanno posizionato le barriere in modo strategico, sfruttando la corrente serale e notturna per favorire l'assorbimento dei residui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paratico, sversamento di idrocarburi nel lago d’Iseo: vigili del fuoco in azione con panni assorbenti

