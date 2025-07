Lavoro nel 2024 quattro infortuni mortali in provincia Malattie professionali in crescita del 23%

Nel 2024, nelle province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, secondo di dati di Cisl Romagna, sono stati ufficialmente accertati 11.973 infortuni sul lavoro, secondo i dati forniti dall’Inail. Il dato restituisce una fotografia chiara della situazione concreta nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - infortuni - quattro - mortali

VIDEO | "Urge investire di più sulla prevenzione. Alto il numero degli infortuni sul lavoro": l'appello della Uil alla Regione - L’ultimo incidente mortale si è verificato a Valle Castellana il 6 maggio scorso e così nel primo trimestre 2025 gli infortuni salgono a 6.

Infortuni sul lavoro, gli indennizzi per chi fa controlli fuori sede - NAPOLI (ITALPRESS) – Infortuni sul lavoro, ecco a quanto ammontano gli indennizzi per i dipendenti chiamati a svolgere i controlli fuori dai luoghi di residenza.

Sos infortuni sul lavoro, nel Fermano aumentano: maglia nera delle Marche - FERMO - Aumentano gli infortuni sul lavoro nel Fermano, mentre si registra una lieve discesa nel resto della regione.

Nei primi quattro mesi del 2025, nel #Lazio si sono registrati 13.884 #infortuni sul #lavoro e 12 decessi. Dati allarmanti che collocano la regione ai vertici della classifica nazionale per numero di incidenti, con Roma in testa per vittime e feriti. Il nostro presi Vai su Facebook

Dati Inail da gennaio ad aprile, in 4 mesi morte 286 persone mentre lavoravano; Infortuni sul lavoro: in quattro mesi 8 morti in Liguria. Calà (Cgil) “Mobilitiamoci per fermare la strage: andiamo a votare ai referendum”; Inail, meno infortuni ma più morti sul lavoro nei primi quattro mesi del 2025.

Incidenti sul lavoro, l'allarme: 13mila casi in Italia, 12 morti nel Lazio in quattro mesi - In tutto il 2024 hanno perso la vita 107 dipendenti, più di otto al mese, 18 in più del 2023. Lo riporta roma.corriere.it

Infortuni e malattie professionali: record di denunce INAIL - INAIL: in forte aumento le malattie professionali e gli infortuni fuori azienda, avvenuti in occasione di lavoro con mezzo di trasporto o in itinere. msn.com scrive