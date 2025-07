Saint Tropez il superyacht brucia | milioni di euro in fumo

Brutto incidente a Saint Tropez e diverse centinaia di migliaia di euro in fumo, letteralmente. Un incendio è scoppiato a bordo del Sea Lady, superyacht di 41 metri ormeggiato nel porto della prestigiosa ed esclusiva località francese affacciata sul Mediterraneo. Come riporta il profilo Instagram PrestigeYachts dedicata al mondo dei natanti extralusso, le fiamme sono scoppiate la scorsa notte nell'iconico vecchio porto di Saint-Tropez. "I servizi di emergenza hanno risposto rapidamente e tutti i membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza, due sono stati trattati per inalazione di fumo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Saint Tropez, il superyacht brucia: milioni di euro in fumo

Uno yacht di lusso di 41 metri ha preso fuoco giovedì sera nel porto di Saint-Tropez (Var) e stava ancora bruciando dopo la mezzanotte, secondo i vigili del fuoco. “Tutti hanno lasciato la barca”, ha dichiarato all’AFP il comando della gendarmeria regionale. Se Vai su Facebook

