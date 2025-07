Il Volley Bergamo si tinge d’azzurro | Eze Armini Parisi e Rossini alle Universiadi

Bergamo. Quando l’azzurro si fonde con il rossoblĂą. Nella Nazionale italiana alle Universiadi 2025 ci saranno quattro tesserati del Volley Bergamo 1991: Martina Armini e Chidera Eze in campo, Carlo Parisi e Luca Rossini in panchina. Il libero, confermato rispetto al roster della scorsa stagione, e la nuova palleggiatrice sono inserite nel roster delle 12 selezionate proprio dal coach di Bergamo, coadiuvato dal fido preparatore atletico che lo spalleggia abitualmente. Insieme a loro, il gruppo sarĂ composto da Katja Eckl, Giorgia Frosini (ex Bergamo), Beatrice Gardini, Adhu Malual, Rachele Morello, Matilde Munarini, Alice Nardo, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori e Alice Tanase. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Volley Bergamo si tinge d’azzurro: Eze, Armini, Parisi e Rossini alle Universiadi

In questa notizia si parla di: bergamo - volley - azzurro - armini

