Apertura piscina sindaco Agnelli | Scuse doverose accuse stucchevoli

Arezzo, 15 luglio 2025 – “Prima di tutto chiedo scusa ai cittadini e agli utenti per il ritardo con cui è stata aperta, anche se parzialmente, la piscina. Le scuse da parte mia, dell’amministrazione comunale e del gestore”. Il sindaco Mario Agnelli apre così l’incontro con la stampa di questa mattina reso necessario per fare chiarezza e mettere, come si suol dire, un punto su vari argomenti. “Sono qui per metterci la faccia e aspetto con curiositĂ il prossimo consiglio comunale” – continua – “perchĂ© è davvero stucchevole sentir dire che in questo comune non ci sarebbe una cosa che vada bene; sono campioni nell'individuare i problemi ma danno l'impressione di non avere alcuna idea per trovare le soluzioni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

