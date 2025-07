Successo per il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato ad Alatri

Sabato 12 luglio, Alatri ha vissuto una serata di grande prestigio musicale e istituzionale con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata. L'evento, che ha richiamato un folto pubblico e la presenza di importanti autoritĂ civili e militari, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

