Controlli lungo la BreBeMi trovati in auto con 4 kg di hashish e mezzo etto di cocaina | arrestati

Brescia, 15 luglio 2025 – Sono finiti in manette grazie al lavoro di controllo del territorio messo in atto dalla polizia stradale di Chiari, che si occupa anche della Brebemi. Avevano ben 4 chili di hashish e della cocaina. È successo sull'autostrada nelle scorse ore, quando i poliziotti hanno fermato un veicolo i cui occupanti si sono dimostrati agitati. Erano un cittadino marocchino e un kosovaro, che in auto avevano un manganello telescopico. L'oggetto e il comportamento sono sfuggiti agli operatori, che, nutrendo il sospetto che potessero occultare altre armi o oggetti atti allo scasso, hanno deciso di perquisirli.

