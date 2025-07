L’Allieva 2 repliche Rai 1 | date e orari da non perdere

Le repliche della seconda stagione di L’Allieva su Rai?1 rappresentano un’occasione imperdibile per rivivere le vicende di uno dei medical drama più apprezzati degli ultimi anni. La programmazione estiva consente agli spettatori di recuperare le puntate in modo semplice e comodo, grazie a orari studiati appositamente per favorire la fruizione quotidiana e continuativa del serial. Di seguito vengono illustrate tutte le informazioni essenziali riguardo alla data di inizio, gli orari e le modalità di visione delle repliche. quando iniziano le repliche della stagione 2 de l’allieva su rai?1. Le riproposte della seconda stagione di L’Allieva sono previste a partire da venerdì 18 luglio 2025, come confermato dalla piattaforma ufficiale RaiPlay. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’Allieva 2 repliche Rai 1: date e orari da non perdere

In questa notizia si parla di: repliche - orari - allieva - date

Repliche de l’allieva su rai 1: date e orari da non perdere - Le repliche della celebre fiction italiana L’Allieva stanno per tornare in programmazione su Rai 1, offrendo agli appassionati un’opportunità di rivivere le avventure di Alice Allevi durante l’estate.

Programmi che vanno, fiction che ritornano: come cambia la programmazione estiva della Rai; L’allieva, da oggi 14 luglio 2025 su Rai 1 le repliche della Fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale; Repliche di l’allieva e cuori su rai 1 dal 14 luglio nel pomeriggio.

L’Allieva su Rai 1: quando vanno in onda le repliche e a che ora - Scopriamo quando tornano in TV le repliche de L’Allieva su Rai 1: data di inizio, orario e tutto quello che c’è da sapere sulla programmazione estiva della fiction. ciakgeneration.it scrive

Anticipazioni replica L'allieva 3, puntata 29 agosto 2023/ Claudio e ... - L'allieva 3, anticipazioni replica terza puntata in onda questa sera su Rai1: Alice e Claudio messi a dura prova dalla presenza di Giacomo ... Come scrive ilsussidiario.net