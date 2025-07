Skifidol Italian Brainrot | la rivista ufficiale è in edicola

In edicola la rivista ufficiale Skifidol Italian Brainrot: poster, giochi, card esclusiva e album Panini per collezionare il fenomeno social del momento. Panini Magazines (Panini Comics) presenta Skifidolâ„¢ Italian Brainrot – La rivista ufficiale, 16 pagine a colori con 4 poster da collezione dedicati al fenomeno social del momento, giochi, attività a tema e regali da non perdere. Insieme al primo numero della rivista – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da martedì 15 luglio, al prezzo di 4,90€ – un pacchetto di carte Skifidolâ„¢ Italian Brainrot di Officina Edicola, contenente una card esclusiva a tiratura limitata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Skifidol Italian Brainrot: la rivista ufficiale è in edicola

In edicola con la nuova rivista Officina Edicola. Serie Cuties in limited edition composta da 12 Carte PROMO inedite e 12 personaggi 3D con moschettone. Dal fenomeno Italian Brainrot, arriva in tutte le edicole, la Serie Cuties 3D del Gioco di Carte Colleziona Vai su Facebook

