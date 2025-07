Il miglior attaccante nel mondo che suonava per il Barça e Madrid si dichiara in ribellione a Napoli

2025-07-15 10:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Quello considerato “Miglior attaccante del mondo” Dall’allenatore della Nigeria, Eric Chelle Ha deciso di dichiararsi in ribellione ai costanti ostacoli imposti dal suo club, i Napoli, per specificare il suo trasferimento a Galatasaray. L’attaccante nigeriano, che ha brillato la scorsa stagione a Istanbul, non è apparso all’esame medico preseason Con la squadra italiana. La campagna di Napoli 2025-2026 è iniziata ufficialmente Lunedì 14 luglio E così sono stati il clic del club sull’assenza del nigeriano: “Victor Osimhen è assente e ha inviato un certificato medico”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: attaccante - miglior - mondo - ribellione

Juventus Women, Cantore dopo il premio come miglior attaccante della Serie A Femminile: «Movimento in continua crescita, contente di poter essere da esempio» - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, Cantore dopo il premio come miglior attaccante della Serie A Femminile: le dichiarazioni del bomber bianconero.

Milan, Jovic è il tuo miglior attaccante: il rinnovo dipende da due fattori, c’è una deadline - Scusate il ritardo. Luka Jovic si è regalato una serata magica, forse la migliore della sua carriera, nella sfida più importante della stagione.

Sofia Cantore premiata come miglior attaccante della Serie A femminile - Una stagione d'oro. Sofia Cantore, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana originaria di Lecco, è stata premiata come miglior attaccante della Serie A femminile per la stagione 2024-25.

Lukaku non ha dubbi: "Ecco chi è il miglior attaccante del mondo" - L'attaccante belga dell'Inter intervistato dall'emittente belga RTBF ha raccontato le sue ... Scrive corrieredellosport.it

Imparare a dire ‘no’ per creare un mondo migliore: Sunita Sah ... - Imparare a dire ‘no’ per creare un mondo migliore: Sunita Sah esplora l’arte della ribellione ... Riporta repubblica.it