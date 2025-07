Tenta di fuggire con l' auto dai carabinieri poi si schianta contro una pianta | morto un ragazzo di 23 anni a Treviso

Sull’asfalto sono stati ritrovati vari panetti di hashish, che probabilmente il ragazzo trasportava nel veicolo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tenta di fuggire con l'auto dai carabinieri, poi si schianta contro una pianta: morto un ragazzo di 23 anni a Treviso

In questa notizia si parla di: ragazzo - tenta - fuggire - auto

Tenta di strangolare la madre per ottenere denaro: arrestato un ragazzo di 29 anni a Busto Garolfo - Il 29enne è stato arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'intervento dei carabinieri è avvenuto intorno alle 6 di domenica 27 aprile, all'interno di un'abitazione di Busto Garolfo (Milano) Continua a leggere

Ragazzo di 27 anni tenta di sequestrare un 15enne: “Ha ucciso il mio gatto” - Un uomo di 27 anni è a processo perchĂ© ha provato a sequestrare un ragazzino di quindici anni a Calcinato, comune in provincia di Brescia, perchĂ© lo accusava di avergli ucciso il gatto.

Busto Garolfo, aggredisce e tenta di strangolare la madre per avere denaro: arrestato ragazzo di 29 anni - Busto Garolfo (Milano), 29 aprile 2025 – Ha c hiesto denaro alla madre come ormai succedeva da tempo, sempre con maggiore insistenza fin quando, di fronte al diniego, l’ha presa per il collo e minacciata: aveva sopportato fin troppo la donna che, domenica mattina, ha infine d eciso di interrompere le vessazioni e allertare i carabinieri, che hanno arrestato il figlio della 56enne per una lunga serie di reati.

Si cerca ancora il complice 40enne riuscito a fuggire a piedi dopo essersi lanciato con l'auto contro il posto di blocco degli agenti Vai su Facebook

Cerca di scappare al controllo della municipale e travolge un vigile con la sua auto. Arrestato; Parma, cerca di scappare al controllo della municipale e con l'auto travolge un vigile. Arrestato; Senza patente alla guida di un'auto giĂ sequestrata, tenta di fuggire dopo l'alt.

Lecce, tenta di rapinare un’auto con tre ragazzi a bordo: arrestato 42enne tunisino - L’uomo ha bloccato l’auto in mezzo alla strada, è salito sul cofano e ha minacciato i tre giovani a bordo: bloccato dagli agenti davanti ... Da pianetalecce.it

Investono due ragazzi a Ponticelli, abbandonano l’auto e ne rapinano ... - Hanno investito due ragazzi con un'automobile, poi l'hanno abbandonata per rapinare l'auto di una donna di passaggio e fuggire con quest'ultimo mezzo. Scrive fanpage.it