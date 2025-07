La Regione Liguria apre la caccia a 30mila fringuelli | Sennò si perde la tradizione lo dice Dante

Protesta delle associazioni ambientaliste: “Sono specie protette”. Nella lunga delibera che apre il prelievo venatorio in deroga, la giunta cita Alighieri, Carducci e l’Artusi e rivendica gli effetti sulla “lotta al dissesto idrogeologico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La Regione Liguria apre la caccia a 30mila fringuelli: “Sennò si perde la tradizione, lo dice Dante”

