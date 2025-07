L’urlo del Comparto 6 | ad Arghillà la protesta riparte dal silenzio delle istituzioni

Dopo la protesta a piazza Italia, ecco che gli abitanti del Comparto 6 delle case Aterp, con la presidente del gruppo civico Noi Siamo Arghillà - La Rinascita, Patrizia D’Aguì, e il presidente dell’associazione Un Mondo di Mondi, Giacomo Marino, tornano a far sentire le loro voci nel cuore di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Arghillà, il gruppo civico al fianco delle famiglie del Comparto 6: "La dignità non si sgombera" - Il gruppo civico "Noi Siamo Arghillà-La Rinascita, attraverso la voce della presidente Patrizia D’Aguì, ribadisce il proprio sostegno alle famiglie coinvolte nell’ordinanza di sgombero del Comparto 6 di Arghillà, firmata dal sindaco Giuseppe Falcomatà lo scorso 26 marzo.

"Ci sentiamo traditi": ancora nessuna risposta per le famiglie del Comparto 6 di Arghillà - "Apprendiamo, con un misto di sgomento e amarezza, l'appello lanciato nelle scorse ore dalla prefetta di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, rivolto ai sindaci del territorio affinché vengano individuate nuove strutture da destinare all’accoglienza dei migranti.

Ad Arghillà torna la tensione, tagliata la luce al Comparto 6: le associazioni chiedono chiarezza - È arrivata all’alba di ieri, silenziosa ma decisa, la stretta repressiva sul Comparto 6 di Arghillà. Dopo le precedenti murature degli appartamenti non occupati, il 18 giugno è stato il turno del taglio della corrente elettrica agli alloggi ancora abitati da famiglie in estrema difficoltà, spesso.

