Lepore | Esposti? Non sono preoccupato il verde è una scelta strutturale | VIDEO

“Centrodestra alla Corte dei Conti per gli alberi? Non sono preoccupato”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, risponde alle polemiche sollevate dalla Lega e da altri esponenti dell’opposizione sul progetto dei mini-alberi in vaso collocati temporaneamente nelle piazze del centro storico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: lepore - sono - preoccupato - esposti

Lepore difende gli alberi in centro a Bologna: “Una rivoluzione verde”; Lepore difende gli alberi in centro a Bologna | Una rivoluzione verde.

Lepore difende gli alberi in centro a Bologna: “Una rivoluzione verde” - La sfida per combattere le alte temperature è già partita in città con l’inte ... Si legge su msn.com

Passante, Lepore pressa il ministero: “Preoccupato per i tempi, siamo ... - Passante, Lepore pressa il ministero: “Preoccupato per i tempi, siamo in forte ritardo” Il sindaco ospite di Cna: "Manca l’ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Lo riporta ilrestodelcarlino.it