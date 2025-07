Due interventi alle valvole cardiache senza usare bisturi al Policlinico Nuovo di Napoli

Due interventi senza bisturi alle valvole cardiache: accade al Policlinico Nuovo di Napoli. Il dottor Esposito: "Procedura praticata solo in pochi centri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: interventi - valvole - cardiache - bisturi

Due interventi alle valvole cardiache senza usare bisturi al Policlinico Nuovo di Napoli; Cardiologia hi-tech, impianti di valvole cardiache senza bisturi all’Annunziata; Calabria, cuore che batte forte. Impianti di valvole cardiache senza bisturi all’Annunziata.

Insufficienza della valvola tricuspide. All’Aou Federico II di Napoli i primi due interventi “senza bisturi” del Sud Italia - “Offrire al Sud interventi di alta specializzazione significa garantire ai pazienti cure d’eccellenza senza costringerli a spostarsi in altre regioni”, dichiara Giovanni Esposito, coordinatore del tea ... Scrive quotidianosanita.it

Insufficienza della valvola tricuspide, al via in Italia gli interventi ... - Insufficienza della valvola tricuspide, al via in Italia gli interventi senza bisturi Eseguito al Monzino innovativo trattamento di sostituzione attraverso una sonda che risale fino al cuore. Segnala repubblica.it