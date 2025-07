Villa Pamphili Kaufman in interrogatorio non risponde alle domande e resta in silenzio davanti alla gip

Ha fatto scena muta Francis Kaufman nell'interrogatorio di oggi durante il quale è stato chiamato a rispondere alle accuse di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la piccola Anastasia e di aver nascosto i corpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kaufman - interrogatorio - villa - pamphili

Villa Pamphili, Francis Kaufman in Italia nei prossimi giorni: interrogatorio a metà luglio - Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio volontario di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, arriverà in Italia entro i prossimi giorni.

Delitto di villa Pamphili, previsto per oggi l'interrogatorio di Kaufmann, estradato in Italia dalla Grecia. L'uomo, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, si trova nel carcere di Rebibbia in un reparto protetto Vai su X

? Prima notte al carcere di Rebibbia per Francis Kaufmann, accusato degli omicidi a villa Pamphili. Lunedì l'esito dell’esame del dna e martedì... Vai su Facebook

Villa Pamphili, Kaufman non risponde al gip: l’americano in silenzio durante l’interrogatorio; Villa Pamphili, Kaufman in interrogatorio non risponde alle domande e resta in silenzio davanti alla gip; I genitori di Anastasia a 'Chi l'ha visto?': Kaufman? Non avevamo capito che fosse un mostro.

Villa Pamphili, Kaufman in interrogatorio non risponde alle domande e resta in silenzio davanti alla gip - Ha fatto scena muta Francis Kaufman nell'interrogatorio di oggi durante il quale è stato chiamato a rispondere alle accuse di aver ucciso la compagna ... Riporta fanpage.it

Villa Pamphili, Kaufman non risponde ai pm: l’americano in silenzio durante l’interrogatorio - Il 46enne arrivato venerdì a Roma da Larissa si è trincerato dietro la facoltà di rispondere. Come scrive roma.repubblica.it